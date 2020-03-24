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Benzin fiyatları ne kadar? (24 Mart 2020): Benzin fiyatlarında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımı azaldı ve kişisel benzin masrafları yükseldi. Bu nedenle benzin fiyatları daha da yakından takip ediliyor. Peki 24 Mart Salı 2020 itibari ile benzin fiyatları ne kadar? İşte global petrol fiyatlarının pompaya etkisi ve Türkiye’deki benzin fiyatları ile ilgili detaylar...

Benzin fiyatları ne kadar? (24 Mart 2020): Benzin fiyatlarında son durum

Koronavirüs nedeniyle uzmanlar kalabalık olabilecek ortamlardan uzak durulmasının altını çiziyorlar. Bu Bu nedenle özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşıma azaldı ve arabası olanlar için kişisel kullanım arttı. Tabii benzin masrafı artınca benzin fiyatları daha yakından takip edilir oldu. Peki 24 Mart benzin fiyatları ne kadar? Global petrol fiyatlarındaki düşüş benzin fiyatlarını etkiliyor mu?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

24 Mart itibari ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaklaşık benzin fiyatları şu şekilde:

İstanbul: 5,24

Ankara: 5,33

İstanbul: 5,35

NOT: Yukarıdaki fiyatlar yaklaşık değerlerdir. Benzin fiyatları ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterebilmektedir.

GECE YARISINDAN SONRA 22 KURUŞ İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor. Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarından yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. İki hafta içerisinde benzine 4, motorine ise 3 defa büyük indirim geldi.

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