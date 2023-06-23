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BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 23 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları

23.06.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları 23 Haziran 2023 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar 25,1224 TL'yi gördü. Akaryakıt fiyatlarına yön veren bir diğer kalem brent petrolün varil fiyatı ise, uluslararası piyasalarda 73,35 dolardan işlem görüyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, 23 Haziran 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 23 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatları ve motorinde son durum başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Salı günü motorine brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile zam gelmişti. Benzin fiyatında ise değişiklik yapılmamıştı. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 23 Haziran 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları....

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ( 23 HAZİRAN 2023 CUMA)

Akaryakıt fiyatları başta motorin ve benzin olmak üzere araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları merak konusu oldu. İşte benzin ve motorin fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin fiyatı: 24.02 TL

İstanbul'da motorin fiyatı: 22.16 TL

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ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Ankara'da benzin fiyatı: 24.42 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 22.59 TL

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İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İzmir'de benzin fiyatı: 24.41 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 22.67 TL

BENZİN

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