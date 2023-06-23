BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 23 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatları ve motorinde son durum başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Salı günü motorine brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile zam gelmişti. Benzin fiyatında ise değişiklik yapılmamıştı. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 23 Haziran 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları....

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ( 23 HAZİRAN 2023 CUMA)

Akaryakıt fiyatları başta motorin ve benzin olmak üzere araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları merak konusu oldu. İşte benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin fiyatı: 24.02 TL

İstanbul'da motorin fiyatı: 22.16 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Ankara'da benzin fiyatı: 24.42 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 22.59 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İzmir'de benzin fiyatı: 24.41 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 22.67 TL





