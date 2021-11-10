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Benzin fiyatlarına 32 kuruşluk indirim geliyor

10.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim bekleniyor. En son 8 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti.

Benzin fiyatlarına 32 kuruşluk indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş civarı indirim bekleniyor.

BENZİNE 32 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 32 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ÖTV DESTEĞİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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