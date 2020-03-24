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Benzin fiyatlarına indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarına indirim yolda

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor.

Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarından yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor.

İki hafta içerisinde benzine 4, motorine ise 3 defa büyük indirim geldi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, petrol,

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