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Benzin fiyatlarına indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarına indirim yolda

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
benzin zaten ucuz, asıl indirim mazota yapılmalı
oyuncak ettiniz, oyuncak..2 kaldırıp 1 indiriyorsunuz...
ya bi yürüyün gidin işinize
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