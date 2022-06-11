FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin fiyatlarında böylesi görülmemişti! Seçim öncesi kabusları oldu…

Benzin fiyatlarında böylesi görülmemişti! Seçim öncesi kabusları oldu…

11.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ortalama benzin fiyatları Cumartesi günü tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Bu durumun Kasım'da ara seçime gidecek olan ülkede, halihazırda ABD Kongresi’nde ufak bir farkla öne geçen Joe Biden ve Demokrat milletvekilleri için büyük bir sorun olduğu ifade edildi.

Benzin fiyatlarında böylesi görülmemişti! Seçim öncesi kabusları oldu…

Benzin fiyatlarındaki artış sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın da gündeminde yer alıyor. ABD’de yükselen enflasyonun başlıca sebeplerinden görülen yakıt fiyatları yükselişine devam ederek Cumartesi günü tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıktı.
Amerikan Otomotiv Birliği’nin (AAA) verileri kurşunsuz benzin ülke ortalamasının 11 Haziran’da 4,986 dolardan 5,004 dolara çıktığını gösterdi. Benzin fiyatları, Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesi ABD Kongresi’nde ufak bir farkla öne geçen Joe Biden ve Demokrat milletvekilleri için önemli bir soruna dönüşmüş durumda.

ÖNLEMLER ETKİSİZ KALDI

Biden daha önce fiyatları aşağı çekmek için ABD stratejik rezervlerinden rekor seviyelerde petrolü piyasaya sürmek ve başlıca OPEC ülkelerine üretimi artırmaları için telkinde bulunmak gibi birçok yola başvurmuştu. Ancak toparlanmaya başlayan küresel talep, başlıca petrol üreticilerinden Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve rafineri kapasitelerindeki sıkışmalar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle bu önlemler etkisiz kalmış ve yakıt fiyatları artmaya devam etmişti.

Benzin fiyatları 27 TL'ye dayandı! Dünyadaki enerji krizi sonrası otomobil sahiplerini üzecek haberi açıkladıBenzin fiyatları 27 TL'ye dayandı! Dünyadaki enerji krizi sonrası otomobil sahiplerini üzecek haberi açıkladı

Yine de ekonomistler, fiyatların belirli bir süre 5 doların üzerinde kalması durumunda talebin düşmesini bekliyorlar. Kpler Kıdemli Ekonomisti Reid L’Anson, “5 dolar seviyesi benzinde çok büyük bir talep düşüşünü göreceğimiz nokta olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre mevcut fiyat seviyesi enflasyondan arındırıldığında 2008’de görülen zirve noktasının hala yüzde 8 altında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletten hibe alarak başladı! Hedefi 24 ton çilek üretmekDevletten hibe alarak başladı! Hedefi 24 ton çilek üretmek
Gelire endeksli senet koşulları açıklandıGelire endeksli senet koşulları açıklandı
Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni kararKredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Kamuda yeni dönem: Haklar eşitlenecek!

Kamuda yeni dönem: Haklar eşitlenecek!

Enflasyon farkı formülü asgari ücreti 6 bin liraya yaklaştıracak

Enflasyon farkı formülü asgari ücreti 6 bin liraya yaklaştıracak

300 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı

300 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.