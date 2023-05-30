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Benzin için 66 kuruşluk artış! Akaryakıtta iptal edilen zamlar tabelaya yansıdı (30 Mayıs Salı benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?)

30.05.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol ile dolar/TL kuru etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahiplerinin bugün de gündeminde yer alırken yeni bir gelişme yaşandı. Bugünden itibaren benzin litre fiyatı için zam yapıldı. Motorin fiyatları ise şimdilik sabit kaldı. Peki 30 Mayıs 2023 Salı benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları…

Benzin için 66 kuruşluk artış! Akaryakıtta iptal edilen zamlar tabelaya yansıdı (30 Mayıs Salı benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?)

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol bugün yüzde 0,5’in üzerinde düşüş yaşadı. Brent petrol 76,6 dolar, ham petrol ise 72,3 dolar seviyelerinde bulunurken, Dolar/TL ise 20,34’ü görmüş durumda. Petroldeki düşüşe rağmen dolar kurunun yüksek kalması başta benzin fiyatı ile motorin fiyatları olmak üzere akaryakıta zam haberlerini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda akaryakıt pompa fiyatları bugün yeniden değişti. İşte 30 Mayıs 2023 Salı il il güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

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BENZİNE ZAM GELDİ

23 Mayıs'ta gelen 77 kuruşluk zammın ardından 26 Mayıs'ta 75 kuruş ve 27 Mayıs'ta 43 kuruş gelmesi beklenen zamlar pompaya yansımamıştı. Seçimlerin ardında ertelenen benzin zammı gece yarısı tabelalara yansıdı. Benzin litre fiyatı için 66 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı yeniden 21 TL'nin üzerine yükseldi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 MAYIS 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 21.24 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 21.60 TL
Motorin: 19.70 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 21.59 TL
Motorin: 19.78 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

MOTORİN


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Akaryakıt

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