Benzin için 66 kuruşluk artış! Akaryakıtta iptal edilen zamlar tabelaya yansıdı (30 Mayıs Salı benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?)

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol bugün yüzde 0,5’in üzerinde düşüş yaşadı. Brent petrol 76,6 dolar, ham petrol ise 72,3 dolar seviyelerinde bulunurken, Dolar/TL ise 20,34’ü görmüş durumda. Petroldeki düşüşe rağmen dolar kurunun yüksek kalması başta benzin fiyatı ile motorin fiyatları olmak üzere akaryakıta zam haberlerini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda akaryakıt pompa fiyatları bugün yeniden değişti. İşte 30 Mayıs 2023 Salı il il güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

BENZİNE ZAM GELDİ

23 Mayıs'ta gelen 77 kuruşluk zammın ardından 26 Mayıs'ta 75 kuruş ve 27 Mayıs'ta 43 kuruş gelmesi beklenen zamlar pompaya yansımamıştı. Seçimlerin ardında ertelenen benzin zammı gece yarısı tabelalara yansıdı. Benzin litre fiyatı için 66 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı yeniden 21 TL'nin üzerine yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 MAYIS 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 21.24 TL

Motorin: 19.34 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 21.60 TL

Motorin: 19.70 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL

Motorin: 19.78 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL



