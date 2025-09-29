FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı vurgunu! 7 milyon 350 bin lira zarara uğrattılar

İstanbul Esenler'de bulunan bir benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı olarak çalışan 3 kişinin, pos cihazlarıyla yapılan ödemeden sonra kasadan nakit para aldıkları ardından kart sliplerini işletmeye ibraz ettikleri sonrasında da muhasebeye haber vermeksizin yapılan alışverişi pos cihazıyla iptal ederek işletmeyi yaklaşık 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattıkları belirlendi. 2 yıl boyunca çalıştıkları firmayı dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli zaman zaman kendi kartlarını da kullandılar

Benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı vurgunu! 7 milyon 350 bin lira zarara uğrattılar

İddiaya göre, Esenler'de bir benzin istasyonunda 2022 ile 2024 yılları arasında kasiyer olarak çalışan Bayram S.A. ve 2021 ile 2024 yılları arasında pompacı olarak çalışan Ceyhan D. ve Mehmet U. pos cihazlarından yapılan ödemenin ardından kasadan nakit para aldı.

BULDUKLARI AÇIKTAN YARARLANDILAR!

Kendi kartlarını da kullandıkları belirlenen zanlılar kart sliplerini muhasebeye haber vermeden pos cihazıyla iptal etti. Muhasebe sisteminde buldukları açıktan yararlanan 3 şüpheli işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattı. 3 çalışanın oyunu muhasebenin işletmeyi kontrolü sırasında ortaya çıktı. İş yerinin şikayetçi olması üzerine 3 kişi polis ekipleri tarafından kısa süre de yakanalarak tutuklandı. Dava süreci devam ederken, tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U. İle tarafların avukatları hazır bulundu.

Benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı vurgunu! 7 milyon 350 bin lira zarara uğrattılar 1

"İŞLEM İPTALİ YAPMADIK"

Duruşmada savunma yapan sanıklar, kasa üzerinden herhangi bir işlem iptali yapmadıklarını, amaçlarının dolandırıcılık olmadığını ve işlem yapılan hesap sahiplerini tanımadıklarını iddia ederek, mahkemeden tahliyelerini talep etti.
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, iptal işlemlerinin somut delillere dayandığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatları ise, olayda sanıkların dolandırıcılık maksadıyla hareket etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında eksik hususların bulunduğunu belirterek, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ!

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şeref K. ile Murat K. ‘müşteki', Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U. ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Şeref K. ve Murat K.'nin oto yıkama ve Shell Benzin İstasyonu işletmecisi oldukları, olay tarihinde Bayram S.A.'nın akaryakıt istasyonuna ait markette kasiyer olarak çalıştığı, diğer şüpheliler Ceyhan D. ve Mehmet U.'nun ise pompacı olarak çalıştığı anlatıldı. 2022-2024 yılları arasında çalışan Bayram S.A. ve diğer şüpheliler, akaryakıt istasyonunda bulunan pos cihazlarından kendi banka kartları ile alışveriş yaptıkları bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları alışverişe ilişkin kart sliplerini işletmeye ibraz ettikleri sonrasında da muhasebeye haber vermeksizin yapılan alışverişin pos cihazıyla iptalini sağlayarak müştekileri dolandırdıkları aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylem sonucunda, işletmenin yaklaşık 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

MUHASEBE SİSTEMİNDE BULDUKLARI AÇIKTAN FAYDALANARAK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI BELİRTİLDİ!

Hazırlanan iddianamede, şahısların pos cihazlarını kullanarak banka kartları ile işlem yaptıkları, sonrasında yaptıkları işleme ilişkin parayı kasadan nakit olarak tahsil ettikleri, işlemin tamamlanmasının ardından muhasebe sisteminde buldukları açıktan faydalanarak kart çekimine ilişkin işlemi iptal ettirdikleri, bu şekilde müştekileri dolandırdıkları, şüpheliler Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U.'nun üzerlerine atılı suçu zincirleme şekilde işledikleri bilgisine yer verildi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ!

İddianamede, Bayram S.A. Ceyhan D. ve Mehmet U. hakkında, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CAN HOLDİNG: Kaçak imparatorluktan medya patronluğuna! Hanefi Avcı, 2006’daki operasyonu Mynet'e anlattı: “Malı yolda indiriyorlardı…”CAN HOLDİNG: Kaçak imparatorluktan medya patronluğuna! Hanefi Avcı, 2006’daki operasyonu Mynet'e anlattı: “Malı yolda indiriyorlardı…”
Kripto hesaplara dondurma yetkisi Meclis gündeminde!Kripto hesaplara dondurma yetkisi Meclis gündeminde!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.45
Gazyağı
44.19
Anahtar Kelimeler:
Kasiyer Pompacı benzin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.