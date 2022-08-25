Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişti. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI 25 AĞUSTOS 2022

Geçen haftadan bu yana 3 kez zam yapılan motorin litre fiyatı 26 liranın üzerine yükseldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 3 kuruş TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 14 kuruş TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 15 kuruş TL/LT

