Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? 26 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları son dakika haberinin ardından araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi eklendi. Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bugün de artış yaşandı. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 87 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25
Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 98 kuruş
İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 99 kuruş
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