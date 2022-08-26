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Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? 26 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

26.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları son dakika olarak geçilen motorin zammı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Brent petrol ve dövizde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik akaryakıt fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? 26 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları son dakika haberinin ardından araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi eklendi. Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bugün de artış yaşandı. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 87 kuruş

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 98 kuruş

Benzin

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 99 kuruş

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