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Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 21 Ekim 2022 Cuma güncel motorin ve benzin fiyatları!

21.10.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları indirim ya da zam haberleri ile vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Brent petrol yeniden tırmanışa geçti. Brent Petrol TCMB faiz kararının açıklandığı gün, 94 doların üzerini gördü. Bu durum akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşmasına neden oldu. Peki, 21 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? İşte 21 Ekim 2022 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 21 Ekim 2022 Cuma güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, motorin fiyatları da arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Brent Petrol fiyatlarında artış yaşandı. Peki, 21 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? İşte 21 Ekim 2022 Cuma günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

benzin

21 EKİM GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberleri milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

benzin

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

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İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

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Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

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İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ ARDINDAN MTV'YE YÜZDE 60 ZAM YOLDA

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam bekleniyor.

2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi. 2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu ifade etti. Bingöl, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır " dedi.

Fox TV'de yer alan habere göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisi var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60'lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.

Vatandaşlar, MTV'de yaşanacak yüzde 60 artışın büyük bir sorun olabileceğini belirterek maaşların aynı oranda artmadığını ifade etti.

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