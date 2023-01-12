Benzin litre fiyatı yeniden değişiyor: Bir gün indirim bir gün zam! 20 liraya yaklaşacak (12 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol ve döviz kuruna göre şekil alan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları için araştırmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Benzine bu gece yarısı zam geliyor. İşte detaylar...

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatına dün gelen 63 kuruşluk indirimin ardından fiyatların bu gece 80 artacağı öğrenildi. Zam sonrası litresi ortalama 18.9 liradan satılan benzin fiyatının 19.7 liraya yükselmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olması öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 OCAK 2022 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 18.9 TL

Motorin: 22.07 TL

ANKARA

Benzin: 19.11 TL

Motorin: 22.24 TL

İZMİR

Benzin: 19.8 TL

Motorin: 22.33 TL

BENZİNE 6 AYDA YÜZDE 120 ZAM

Geçtiğimiz yıl benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Yılın ilk yarısında benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Benzin fiyatlarında geçtiğimiz yıl yükseliş oranı ortalama olarak yüzde 45 olarak gerçekleşti.

MOTORİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 73

2022 sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Böylece motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73 oldu.



