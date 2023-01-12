FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin litre fiyatı yeniden değişiyor: Bir gün indirim bir gün zam! 20 liraya yaklaşacak (12 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin litre fiyatı yeniden değişiyor: Bir gün indirim bir gün zam! 20 liraya yaklaşacak (12 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

12.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları başta benzin ve (motorin) mazot fiyatı olmak üzere araç sürücüleri tarafından bugün de merak ediliyor. Son olarak benzin litre fiyatı için dün gelen 63 kuruşluk indirimin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Benzin pompa fiyatı bu gece yeniden değişecek. İşte 12 Ocak Perşembe benzin, motorin ve güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin litre fiyatı yeniden değişiyor: Bir gün indirim bir gün zam! 20 liraya yaklaşacak (12 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol ve döviz kuruna göre şekil alan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları için araştırmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Benzine bu gece yarısı zam geliyor. İşte detaylar...

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatına dün gelen 63 kuruşluk indirimin ardından fiyatların bu gece 80 artacağı öğrenildi. Zam sonrası litresi ortalama 18.9 liradan satılan benzin fiyatının 19.7 liraya yükselmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olması öngörülmüyor.

iStock-1394847883

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 OCAK 2022 PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin: 18.9 TL
Motorin: 22.07 TL

ANKARA
Benzin: 19.11 TL
Motorin: 22.24 TL

İZMİR
Benzin: 19.8 TL
Motorin: 22.33 TL

BENZİN

BENZİNE 6 AYDA YÜZDE 120 ZAM

Geçtiğimiz yıl benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Yılın ilk yarısında benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Benzin fiyatlarında geçtiğimiz yıl yükseliş oranı ortalama olarak yüzde 45 olarak gerçekleşti.

iStock-946462490

MOTORİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 73

2022 sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Böylece motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73 oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak! Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!
Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!
2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.