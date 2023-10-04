BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gaye Erkan ‘Enflasyon üzerinde ilave risk’ demişti: Akaryakıta zam beklerken 2 lira 10 kuruşluk indirim (4 Ekim Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika haberi: Bu yaza göre yüzde 30 artan petrol fiyatları 100 dolar yolunda ilerlerken u dönüşü yaptı. Güçlenen ABD doları ve kötüleşen küresel ekonomik sinyallerin baskısıyla fiyatlar 3 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Şu sıralar brent petrol 90,75 ve ham petrol ise 89,05 seviyesinde hareket ediyor. Tüm bunlara ek olarak yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler de araç sahiplerini endişelendirmişti. Akaryakıt fiyatları için zam beklentisi oluşurken beklenmeyen bir son dakika haberi geldi.

SON DAKİKA: BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 2,10 TL’lik indirim bekleniyor. Motorin fiyatları içinse herhangi bir değişiklik beklentisi şimdilik bulunmuyor.

Gelecek 2 lira 10 kuruşluk indirim sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul’da 34,56 TL, Ankara’da 35,16 TL ve İzmir’de ise 35,26 TL’den satılacak. Böylece litresi 40 liranın üzerinde olan mazot fiyatı ile benzin arasındaki fark da 5,50 TL’yi aşacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN’DAN ‘AKARYAKIT’ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda yaptığı sunumda akaryakıt fiyatlarındaki yüksekliğe değinerek, “Akaryakıt fiyatları, fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk oluşturuyor. Akaryakıt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk. Sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamları yıllık enflasyonu arttıracak” ifadelerini kullanmıştı.

4 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,66 TL

Motorin: 40,08 TL

LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA

Benzin: 37,26 TL

Motorin: 40,68 TL

LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR

Benzin: 37,36 TL

Motorin: 40,80 TL

LPG (Otogaz): 18,20 TL



