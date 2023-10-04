FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gaye Erkan ‘Enflasyon üzerinde ilave risk’ demişti: Akaryakıta zam beklerken 2 lira 10 kuruşluk indirim (4 Ekim Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gaye Erkan ‘Enflasyon üzerinde ilave risk’ demişti: Akaryakıta zam beklerken 2 lira 10 kuruşluk indirim (4 Ekim Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

04.10.2023 08:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi ‘Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim, zam var mı?’ sorusuna yanıt ararken yeni bir gelişme yaşandı. Peki 4 Ekim Çarşamba akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları ile haberin detayları…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gaye Erkan ‘Enflasyon üzerinde ilave risk’ demişti: Akaryakıta zam beklerken 2 lira 10 kuruşluk indirim (4 Ekim Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika haberi: Bu yaza göre yüzde 30 artan petrol fiyatları 100 dolar yolunda ilerlerken u dönüşü yaptı. Güçlenen ABD doları ve kötüleşen küresel ekonomik sinyallerin baskısıyla fiyatlar 3 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Şu sıralar brent petrol 90,75 ve ham petrol ise 89,05 seviyesinde hareket ediyor. Tüm bunlara ek olarak yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler de araç sahiplerini endişelendirmişti. Akaryakıt fiyatları için zam beklentisi oluşurken beklenmeyen bir son dakika haberi geldi.

iStock-471660680

SON DAKİKA: BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 2,10 TL’lik indirim bekleniyor. Motorin fiyatları içinse herhangi bir değişiklik beklentisi şimdilik bulunmuyor.

Gelecek 2 lira 10 kuruşluk indirim sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul’da 34,56 TL, Ankara’da 35,16 TL ve İzmir’de ise 35,26 TL’den satılacak. Böylece litresi 40 liranın üzerinde olan mazot fiyatı ile benzin arasındaki fark da 5,50 TL’yi aşacak.

iStock-896441736

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN’DAN ‘AKARYAKIT’ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda yaptığı sunumda akaryakıt fiyatlarındaki yüksekliğe değinerek, “Akaryakıt fiyatları, fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk oluşturuyor. Akaryakıt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk. Sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamları yıllık enflasyonu arttıracak” ifadelerini kullanmıştı.

iStock-461764755

4 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,66 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA
Benzin: 37,26 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR
Benzin: 37,36 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL

MOTORİN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
'Daha düşük olma ihtimali yok' dedi, rakam verdi'Daha düşük olma ihtimali yok' dedi, rakam verdi
Merkez Bankası Başkanı Erkan: ‘Milyarlarca dolarlık teklifler masamda!’ Merkez Bankası Başkanı Erkan: ‘Milyarlarca dolarlık teklifler masamda!’
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.