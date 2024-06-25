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Benzin-Motorin fiyatları son dakika: Akaryakıta 3’lü zam: 26 Mart sonrası bir ilk… (25 Haziran Salı güncel benzin-mazot- LPG fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 07:18
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Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları bugün değişti, araç sahipleri dikkat! 3 Temmuz’da beklenen ÖTV zamm öncesinde benzin litre fiyatı 1 ayın zirvesine yerleşti. Motorin fiyatı da 26 Mart sonrası en yüksek seviyeyi gördü… LPG (otogaz) fiyatları için de artış yaşandı. Peki benzin ve mazot zammı sonrası güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte 25 Haziran Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin-motorin fiyatı…

Benzin-Motorin fiyatları son dakika: Akaryakıta 3’lü zam: 26 Mart sonrası bir ilk… (25 Haziran Salı güncel benzin-mazot- LPG fiyatı)

Son dakika: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren değişim yaşandı. Akaryakıt fiyatları için üçlü zam bugün itibarıyla tabelalara yansıdı. Böylece akaryakıt fiyatları yeniden zirve seviyelere oynadı. İşte il il güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı ile haberin detayları…

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ

Bugün itibarıyla benzin litre fiyatı 2 TL, motorin ise 1,68 TL yükseldi. LPG fiyatları da 40 kuruş arttı.

Böylece benzin fiyatları 21 Mayıs sonrası en yüksek seviyeye gelirken, mazot 26 Mart’ın ardından zirveye yerleşti.

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BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI YOLDA

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının bir kez daha litre başına 3 – 3,5 TL artması bekleniyor. Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak. Böylece hem motorinde hem benzinde 45 liranın üzeri rakamlar görülecek.

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,18 TL
Motorin litre fiyatı: 42,28 TL
LPG 19,81 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42,29 TL
Motorin litre fiyatı: 42,36 TL
LPG 20,28 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
LPG fiyatı: 20,25 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43,58 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
LPG litre fiyatı: 19,87 TL

BENZİN


Express


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Akaryakıt
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