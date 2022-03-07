Benzin, motorin ve otogaz zammında rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 50...

Benzin ve motorin satışları, Ocak ayında yıllık bazda artış gösterdi. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları yıllık yüzde 47,46 artışla 297 bin 6162 metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 11,99 artışla 2 milyon 100 bin 222 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 32,57 artışla 21 bin 453 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 11,52 artışla 184 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 5,88 artışla 228 bin 582 ton olduğu belirtildi.

