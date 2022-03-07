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Benzin, motorin ve otogaz zammında rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 50...

07.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, Ocak 2022`de benzin fiyatı yıllık yüzde 47,46, motorin satışları yüzde 11,99 artış kaydetti. Otogaz satışlarının yüzde 5,88 artışla 228 bin 582 ton olduğu belirtildi.

Benzin, motorin ve otogaz zammında rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 50...

Benzin ve motorin satışları, Ocak ayında yıllık bazda artış gösterdi. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları yıllık yüzde 47,46 artışla 297 bin 6162 metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 11,99 artışla 2 milyon 100 bin 222 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 32,57 artışla 21 bin 453 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 11,52 artışla 184 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 5,88 artışla 228 bin 582 ton olduğu belirtildi.

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