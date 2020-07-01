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Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş, otogaza da 32 kuruş artış bekleniyor.

Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş, otogaza da 32 kuruş zam geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Nasıl otogaza 30 kurus zam gelir. Bedavaya alıyorlar gazı nasıl 30 kurus zamla satmayı dusunuyorlar 2 tl ye satabilirler şuan 2 tl. ayıp terbiyesizlik bu bu ses çıkaramıyor diye milleti ezmek ne demek 40 dolar şuan petrol 40 150 dolar degıl ayıptır be.
komedi ya:) 1 gun indirim 3gun zam .1gun indirim 2gun zam boyle gidiyor,tamamen dısa bagımlı,dovize bagımlı ulke olduk.
en buyuk tefecinin kim oldugunu tahmin ediyosunuzdur 0 dolar olsa petrol bizde halen 3.5 lira olur benzin
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