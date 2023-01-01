FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına ZAM veya İNDİRİM var mı? 1 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına ZAM veya İNDİRİM var mı? 1 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

01.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatına uygulanan son zam sonrası 1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle motorin ve LPG de dahil olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, benzin ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim var mı? İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları…

Benzin ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına ZAM veya İNDİRİM var mı? 1 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatına zam gelmesinin ardından birçok kişi yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023 Pazar günü bir zam ya da indirim gelişmesi daha olup olmadığını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Güncel akarkayıt fiyatları yılın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, bugün benzinin litresi kaç TL? Motorin fiyatları ne oldu? İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları…

benzın

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (1 OCAK 2023 PAZAR)

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili 1 Ocak 2023 Pazar günü yeni bir "indirim" ya da "zam" açıklaması yapılmadı.

Benzine 31 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 46 kuruşa, Ankara'da 19 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 66 kuruşa çıkmıştı. Motorin litre fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmamıştı.

benzin-zammi-son-qSO4_cover

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,46 TL
Motorin: 22,01 TL

benzin

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 19,68 TL
Motorin: 22,20 TL

benzine-zam-geliyor-2b441c85

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19,66 TL
Motorin: 22,30 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu! Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Zam indirim Benzin fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.