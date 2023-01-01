Benzin ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına ZAM veya İNDİRİM var mı? 1 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatına zam gelmesinin ardından birçok kişi yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023 Pazar günü bir zam ya da indirim gelişmesi daha olup olmadığını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Güncel akarkayıt fiyatları yılın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, bugün benzinin litresi kaç TL? Motorin fiyatları ne oldu? İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları…
Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili 1 Ocak 2023 Pazar günü yeni bir "indirim" ya da "zam" açıklaması yapılmadı.
Benzine 31 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 46 kuruşa, Ankara'da 19 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 66 kuruşa çıkmıştı. Motorin litre fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmamıştı.
Benzin: 19,46 TL
Motorin: 22,01 TL
Benzin: 19,68 TL
Motorin: 22,20 TL
Benzin: 19,66 TL
Motorin: 22,30 TL