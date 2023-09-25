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Benzin ne kadar, indirim mi gelecek? Motorin kaç TL? 25 Eylül 2023 motorin, LPG ve benzin fiyatları

25.09.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı için indirim beklenmesi nedeniyle, motorin ve LPG de dahil olmak üzere akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta gelen zam sonrası İstanbul'da mazotun litre fiyatı yaklaşık 40.03 TL, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 38,56 TL seviyelerine çıkmıştı. Peki, bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü motorin, LPG ve benzin fiyatları...

Benzin ne kadar, indirim mi gelecek? Motorin kaç TL? 25 Eylül 2023 motorin, LPG ve benzin fiyatları

Benzin fiyatına indirim mi gelecek? Soru 25 Eylül 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Akaryakıt zammı haberlerinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benfiz fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. 25 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla motorin, LPG ve benzin fiyatları hakkında detaylar haberimizde.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Benzine indirim bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gelen zam sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 40.03 TL, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 38,56 TL seviyelerine yükselmişti.

Şimdi ise salı gecesinden itibaren, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 38,56 TL
Motorin: 40,03 TL
LPG (Otogaz): 17,33 – 17,78 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 39,14 TL
Motorin: 40,58 TL
LPG (Otogaz): 17,75 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin: 39,24 TL
Motorin: 40,74 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

BENZİN

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