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BENZİN ne kadar? MOTORİN kaç TL? 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları!

21.12.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken yeni bir indirim veya zam haberi olup olmadığı da merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatları dün güncellendi. Son zam ile yaşanan artış gösteren fiyatlar gelen indirim ile düştü. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN ne kadar? MOTORİN kaç TL? 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatlarına yönelik son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün akaryakıtta tabela değişti. Birçok kişi bugün de internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları...

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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

Son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 22,03 TL
Benzin fiyatı: 17,92 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 22,22 TL
Benzin fiyatı: 18,13 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatı: 22,30 TL
Benzin fiyatı: 18,12 TL

MOTORİN

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