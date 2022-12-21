BENZİN ne kadar? MOTORİN kaç TL? 21 Aralık 2022 Çarşamba benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatlarına yönelik son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün akaryakıtta tabela değişti. Birçok kişi bugün de internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları...
Son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.
Motorin fiyatı: 22,03 TL
Benzin fiyatı: 17,92 TL
Motorin fiyatı: 22,22 TL
Benzin fiyatı: 18,13 TL
Motorin fiyatı: 22,30 TL
Benzin fiyatı: 18,12 TL