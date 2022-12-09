Benzin ne kadar, motorin kaç TL? Akaryakıt alacaklar dikkat o günü bekleyin! 9 Aralık 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. Benzin ve motorin fiyatına geçtiğimiz gün indirim gelmişti. Yarın için bir indirim haberi de bugün geldi. Peki, benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 9 Aralık 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA BİR İNDİRİM DAHA

Benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (9 ARALIK 2022 CUMA)

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL



