Benzin ne kadar, motorin kaç TL? Akaryakıt alacaklar dikkat o günü bekleyin! 9 Aralık 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. Benzin ve motorin fiyatına geçtiğimiz gün indirim gelmişti. Yarın için bir indirim haberi de bugün geldi. Peki, benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 9 Aralık 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,87 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL