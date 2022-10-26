Benzin ne kadar, motorin kaç TL? İndirim ya da zam gelecek mi? 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merkez Bankası’nın Ağustos ayında faiz indirimlerine devam etmeye başlamasıyla 18,60’lı seviyelerin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru da akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına sebep oluyor. Peki, Benzin ne kadar, motorin kaç TL? 26 Ekim benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL
LPG: 20.62 TL
Benzin: 20,79 TL
Motorin: 26,50 TL
LPG: 11 TL
Benzin: 20,78 TL
Motorin: 26,52 TL
LPG: 10,73 TL