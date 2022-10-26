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Benzin ne kadar, motorin kaç TL? İndirim ya da zam gelecek mi? 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

26.10.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve motorin fiyatında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi akaryakıtta zam ya da indirim olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik yurt içinde dolar/TL kuru ile birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, Benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 26 Ekim benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ne kadar, motorin kaç TL? İndirim ya da zam gelecek mi? 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merkez Bankası’nın Ağustos ayında faiz indirimlerine devam etmeye başlamasıyla 18,60’lı seviyelerin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru da akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına sebep oluyor. Peki, Benzin ne kadar, motorin kaç TL? 26 Ekim benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL
LPG: 20.62 TL

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ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,79 TL
Motorin: 26,50 TL
LPG: 11 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin: 20,78 TL
Motorin: 26,52 TL
LPG: 10,73 TL

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