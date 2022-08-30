Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 30 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

30 Ağustos Salı gününün güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? İşte 30 Ağustos 2022 Salı günü benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 AĞUSTOS 2022 SALI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 25 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

