FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 30 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 30 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

30.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel benzin ve motorin fiyatları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 30 Ağustos gecesi yine değişti. Peki Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? İndirim sonrası benzin ne kadar oldu. İşte 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 30 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları!

30 Ağustos Salı gününün güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? İşte 30 Ağustos 2022 Salı günü benzin ve motorin fiyatları...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 AĞUSTOS 2022 SALI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 25 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesi ilgilendiren karar! Harekete geçtilerHerkesi ilgilendiren karar! Harekete geçtiler
Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutunEmekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun
Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...
Anahtar Kelimeler:
motorin Benzin fiyatları benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...

Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.