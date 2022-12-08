Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? Akaryakıta çifte indirim! İşte 8 Aralık 2022 indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyordu. Peki, benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 8 Aralık 2022 Perşembe günü indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM!

Bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) benzine 2,05 TL, motorine ise 1,87 TL indirim yapıldı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL

