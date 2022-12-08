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Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? Akaryakıta çifte indirim! İşte 8 Aralık 2022 indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları!

08.12.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları indirim haberleri sonrası 8 Aralık 2022 Perşembe günü internette araştırılıyor. Petrol fiyatlarında 7 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerin görülmesinin ardından akaryakıtta büyük indirim yapıldı. Peki, benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe günü indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? Akaryakıta çifte indirim! İşte 8 Aralık 2022 indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyordu. Peki, benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 8 Aralık 2022 Perşembe günü indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM!

Bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) benzine 2,05 TL, motorine ise 1,87 TL indirim yapıldı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

AKARYAKIT

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL

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