Benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? Akaryakıta çifte indirim! İşte 8 Aralık 2022 indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyordu. Peki, benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? 8 Aralık 2022 Perşembe günü indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) benzine 2,05 TL, motorine ise 1,87 TL indirim yapıldı.
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL