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BENZİN sonrası bir İNDİRİM de MOTORİN fiyatına! ZAM furyası bitti: İşte 24 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları!

24.02.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatına geçtiğimiz gün yapılan 48 kuruşluk indirim sonrası bir sevindiren haber de motorin için geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahibi vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, benzin ne kadar? indirim sonrası motorin kaç TL? İşte 24 Şubat 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN sonrası bir İNDİRİM de MOTORİN fiyatına! ZAM furyası bitti: İşte 24 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberleri sonrası en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Benzin fiyatına dün indirim gelmişti. Bugün de motorin fiyatına indirim yapıldı. İşte 24 Şubat 2023 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...

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MOTORİNE İNDİRİM

Motorin grubunda 0,63 TL fiyat indirim geldi.

BENZİN FİYATINA 48 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Benzin fiyatına 23 Şubat 2023 Perşembe günü 48 kuruş indirim yapılmıştı.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 20.41 TL
İstanbul motorin fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.62 TL
İstanbul LPG fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 20.46 TL
İstanbul motorin Avrupa Yakası'nda 20.68 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı 20.78 TL
Motorin fiyatı 21.04 TL
LPG fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı 20.74 TL
Motorin fiyatı 21.09 TL
LPG fiyatı 11,04TL

MOTORİN


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