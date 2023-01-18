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BENZİN sonrası MOTORİN fiyatlarına ZAM! Benzin ne kadar, motorin kaç TL? Zam sonrası 18 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları!

18.01.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin sonrası bir zam da bugün motorin fiyatlarına geldi. Tüm araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte zam sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları....

BENZİN sonrası MOTORİN fiyatlarına ZAM! Benzin ne kadar, motorin kaç TL? Zam sonrası 18 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları son zamanlarda sürekli değişiyor. Araç sahipleri zam ve indirim haberlerini güncel olarak takip ediyorlar. Öte yandan brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte zam sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları....

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

Benzin fiyatı dün gece bir kez daha güncellendi ve 67 kuruş zamlandı.

Benzin zammının ardından sıra motorine geldi. Motorin fiyatları için de yeni bir gelişme yaşandı.

MOTORİNE ZAM

Motirin fiyatına zam geldi. Bu gece yarısı motorine 1 lira 5 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından litre fiyatları ortalama İstanbul için 23.16 TL, Ankara için 23.36 TL ve İzmir içinse 23.47 TL oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20.36 TL
Motorin: 23.16 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20.63 TL
Motorin: 23.36 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20.57 TL
Motorin: 23.47 TL

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