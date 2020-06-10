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Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna 'kademeli geçiş'

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında artan kolonya ve dezenfektan ihtiyacının karşılanması için 3 ay süreyle askıya alınan benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğu, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 2 olarak uygulanacak.

Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna 'kademeli geçiş'

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, benzin türlerine etanol harmanlanmasına yönelik yeni bir kurul kararı alındı.

Enerjide dışa bağımlılığın ve çevre kirliliğinin azaltılması, sanayinin gelişmesi, kaynak çeşitliliğinin ve istihdamın artırılması için EPDK tarafından yayınlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ kapsamında tedarikçiler tarafından benzine yüzde 3 oranında etanol harmanlaması yapılıyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle dezenfektan ve kolonya benzeri sağlık hijyen ürünü üreticilerinin etanol ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla EPDK, 13 Mart ve 13 Haziran tarihleri arasında benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğunu askıya aldı. Böylece etanolün dezenfektan ve kolonya üretiminde ham madde olarak kullanılması sağlandı.

EPDK, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, ekonomik kalkınmayı devam ettirmek ve petrol ithalatını azaltmak amacıyla etanol harmanlamasında kademeli bir geçiş yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, harmanlama kararının askıya alınma süreci lisans sahiplerinin kademeli geçiş öncesinde gerekli ayarlamaları yapabilmeleri için 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu tarihten itibaren ise harmanlama uygulamasında kademeli geçiş sağlanacak ve benzin türlerine etanol harmanlanması 1 Temmuz ve 1 Eylül 2020 tarihleri arasında yüzde 2 olarak uygulanacak.

Bu kararla, Türkiye'de üretilen etil alkolün petrol piyasasında kullanılırken, salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan dezenfektan ve kolonya gibi temizlik ürünlerinin temininde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor.

Uygulamada, 1 Eylül sonrasında ise yüzde 3'lük harmanlamayla eski orana dönülmesi bekleniyor.

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