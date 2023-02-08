BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Araç sahipleri DİKKAT! Vakit kaybetmeden depoları doldurun: 8 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin ile ilgili son dakika gelişmeleri indirim açıklamalarının ardından 8 Şubat 2023 Çarşamba günü arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün, dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında flaş bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine indirim geldi. İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM!

Benzin fiyatına 1 TL 37 kuruş indirim geldi.

Motorin fiyatında ise 8 Şubat 2023 Çarşamba günü 1 TL 15 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI! 8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Anadolu Yakası:

Benzin 19 TL 72 kuruş

Motorin 19 TL 98 kuruş

Avrupa Yakası:

Benzin 19 TL 78 kuruş

Motorin 20 TL 04 kuruş

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20 TL 05 kuruş

Motorin: 20 TL 34 kuruş

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19 TL 95 kuruş

Motorin: 20 TL 38 kuruş

