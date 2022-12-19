BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar, indirim sonrası motorin kaç TL olacak? 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatında son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; benzin fiyatı 61 kuruş motorin fiyatı da 77 kuruş düşecek. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü indirim öncesi benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM BEKLENİYOR!

Benzin fiyatı-ile motorin fiyatları için indirim bekleniyor.

Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (19 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi gününün benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,51 TL

Motorin fiyatı: 22,80 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,72 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 23,04 TL



