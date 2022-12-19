BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar, indirim sonrası motorin kaç TL olacak? 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatında son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; benzin fiyatı 61 kuruş motorin fiyatı da 77 kuruş düşecek. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü indirim öncesi benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatı-ile motorin fiyatları için indirim bekleniyor.
Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.
İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi gününün benzin ve motorin fiyatları...
Benzin fiyatı: 18,51 TL
Motorin fiyatı: 22,80 TL
Benzin fiyatı: 18,72 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL
Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 23,04 TL