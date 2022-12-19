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BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar, indirim sonrası motorin kaç TL olacak? 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

19.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatına indirim beklendiği yönündeki son dakika haberleri sonrası vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 19 Aralık 2022 Pazartesi günü yaşanan flaş gelişmeye göre akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek. Peki, indirim sonrası akar yakıt fiyatları ne kadar olacak? Bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar, indirim sonrası motorin kaç TL olacak? 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatında son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; benzin fiyatı 61 kuruş motorin fiyatı da 77 kuruş düşecek. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü indirim öncesi benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM BEKLENİYOR!

Benzin fiyatı-ile motorin fiyatları için indirim bekleniyor.

Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (19 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi gününün benzin ve motorin fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,51 TL
Motorin fiyatı: 22,80 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,72 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,70 TL
Motorin fiyatı: 23,04 TL

AKARYAKIT

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