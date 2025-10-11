Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar

Benzin ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin devamlı araştırdığı konulardan bir tanesi. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı 11 Ekim 2025 Cumartesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

Araç sahipleri "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim gelmiş, indirim akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Güncel olarak akaryakıt fiyatlarında benzin ya da motorin için bir indirim veya zam bulunmuyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 EKİM 2025 CUMARTESİ)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI