FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar

Akaryakıt fiyatları son dakika! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzin ve motorin fiyatları ne durumda? Araç sahipleri akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel durumu yakından takip ediyor. Bilindiği üzere fiyatlar, brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor. Peki, 11 Ekim 2025 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar
Hande Dağ

Benzin ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları araç sahiplerinin devamlı araştırdığı konulardan bir tanesi. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı 11 Ekim 2025 Cumartesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar 1

Araç sahipleri "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim gelmiş, indirim akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Güncel olarak akaryakıt fiyatlarında benzin ya da motorin için bir indirim veya zam bulunmuyor.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 EKİM 2025 CUMARTESİ)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 51.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 52.95 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.20 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 11 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları zam ya da indirim var mı? Tabelada son rakamlar 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 53.28 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.53 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'in Ankara-Bağdat seferleri başlıyor!AJet'in Ankara-Bağdat seferleri başlıyor!
Promosyon yükseliyor! Rakam arttı, maaşı olanlar dikkatPromosyon yükseliyor! Rakam arttı, maaşı olanlar dikkat

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.69
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Gazyağı
44.72
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim benzine zam lpg fiyatları motorin indirim lpg indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.