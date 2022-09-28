BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI SON DURUM! 28 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 28 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 28 Eylül 2022 Çarşamba günü de araç sahibi vaatndaşlar tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatlarında artış veya düşüş olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 28 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Benzin kaç TL? 28 Eylül 2022 Çrşamba gününün güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

