FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:38 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor.

Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğizBakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol, benzin, motorin, indirim,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi! 6 yıl erken emeklilik...

Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi!

İhracat şubat ayında yüzde 2,3 arttı

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Koronavirüs salgını limona olan talebi arttırdı! Açıklama geldi: Yeteri kadar ürün var

Koronavirüs salgını limona olan talebi arttırdı! Açıklama geldi: Yeteri kadar ürün var

Türk-İş'ten Kovid-19 ile mücadelede yeni tedbirler alınması için çağrı

Türk-İş: İşten çıkarma yasaklasın

Altın fiyatları 31 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında son durum...

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.