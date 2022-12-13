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Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'de Çin desteği

13.12.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed’in yarınki faiz kararı öncesinde duyuruldu. Petrol fiyatları geçen haftaki yılın en düşük seviyesinden yükselmeye devam ediyor. Benzin ve motorine indirim getiren düşüş sonrası yükselen fiyatlar araç sahiplerini tedirgin ederken, ABD’li iki dev bankadan kritik bir petrol tahmini geldi. Peki akaryakıta zam gelecek mi? İşte Bank of America ile Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini…

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'de Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatları yurt içinde gerilemeye devam ederken akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol için çok kritik iki tahmin yapıldı. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ancak fiyatları yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında bugün yüzde 1’in üzerinde artış yaşanıyor. Brent petrol 80 dolar sınırına dayanırken, ham petrol ise 94 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattının kapalı kalması ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'de arz endişelerine yol açması etkili oldu. Öte yandan Çin’de COVID-19 tedbirlerini gevşetmesi de petrol fiyatlarını yukarı itti. Petrol piyasasını bekleyen bir başka gelişme ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı. Fed’in kararı öncesinde küresel petrol talebine ilişkin piyasalarda oluşan belirsizlik ise fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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FED’İN FAİZ ARTIRIMINA FREN

Fed’in faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor. Piyasalarda bankanın faizleri yüzde 4,25 - 4,50 seviyesine çekeceği yönündeki beklentisi yüzde 93 seviyesinde bulunuyor. Faizin 75 baz puan artacağı yönündeki beklenti ise yüzde 7 seviyesinde kaldı. Ekonomistler bu konuda Fed’in yeni yılın ilk çeyreğinde faiz konusunda yüzde 5.00 - 5,25 bandında zirve yapıp daha sonra baharı aylarını bu zirvede geçirmesini bekliyor.

POWELL’IN MESAJLARI DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Fed Başkanı Jerome Powell ise son konuşmasında faiz artış hızının yavaşlayacağını duyurmuştu. Powell'ın yarın yapacağı konuşmada bankanın 2023'e yönelik planları ve özellikle faiz oranının çıkabileceği en üst seviyenin ne olacağı yönündeki sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Ayrıca gelecek yıla yönelik resesyon konusuna girip girmeyeceği veya girerse bu konuda hangi ifadeleri kullanacağı merakla bekleniyor.

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BANK OF AMERICA’NIN PETROL TAHMİNİ

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD’li iki dev bankadan yeni bir petrol tahmini yapıldı. Bank of America, ABD Merkez Bankası'ndaki güvercin hareketin ve Çin'in COVID 19 tedbirlerini yeniden gevşetmesinin ardından brent petrolün varil başına 90 doları hızla geçebileceğini kaydetti. 2023 yılı için petrol tahminini de duyuran banka, varil başına ortalama 100 dolar öngörüsünde bulundu.

GOLDMAN SACHS DA YÜKSELİŞİ İŞARET ETTİ

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise, Çin'in COVID-19 salgınına karşı aldığı tedbirleri gevşetmesinin daha yüksek petrol talebine yol açmasının ve talepte bu artışın fiyatların 15 dolar/varil civarında yükselmesine neden olmasının büyük olasılık olduğunu söyledi. Goldman Sachs'ın Ekonomik Araştırma biriminin hazırladığı raporda, "Çin'in petrol talebi 2023'te 2022'ye göre 1 milyon varil/gün artabilir" dedi.

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AKARYAKITTA ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,35'e indi. Bu gelişmelerle dolar kurundaki yükseliş beklentisi de hesaba katıldığında uzmanlar akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Özellikle motorinin ikincil yakıt olarak Avrupa’da kullanılmaya başlanmasıyla fiyatların daha da yukarı çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 ARALIK 2022 SALI)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL


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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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