FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları

25.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Her geçen gün gelen zamlar nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar benzine ve motorine indirim bekliyor. İnternet üzerinden 'Benzin ve motorine indirim mi geliyor?' 'Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?' gibi araştırmalar yapılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile merak ettiklerinizin cevabı...

Benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatları araç sahiplerinin cebini yakmaya devam ediyor. Araç sahipleri internet üzerinden benzin fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar benzin ve motorin indirimini merakla bekliyor. Brent petrol ve dolar kurunda gözlemlenen hareketlilik sonrası akaryakıtta fiyatlar sorgulanmaya başlandı. Motorin fiyatlarına 20 Eylül itibarıyla 14 TL indirim uygulanmıştı. Petrol fiyatları 25 Ocak gününden beri ilk kez 86 dolar seviyelerinde işlem görmüş oldu. Peki benzin ve motorine indirim mi geliyor?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

Ekran görüntüsü 2022-09-25 081723

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

Ekran görüntüsü 2022-09-25 081708

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurduEYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu
SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilikSON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik
TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt indirim Motorin fiyatları benzin fiyatı benzin motorin lpg zam güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!

Altın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştular

Altın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştular

EYT için kesinleşen formül hangisi?

EYT için kesinleşen formül hangisi?

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yüksek mahkemeden ‘hasar değer kaybı’ kararı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yüksek mahkemeden ‘hasar değer kaybı’ kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.