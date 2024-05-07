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Benzin ve motorin indiriminde rakam belli oldu! Bu gece değişiyor (7 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.05.2024 09:46
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Akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Araç sahipleri dikkat! Hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren değişiyor. Peki 7 Mayıs 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı…

Benzin ve motorin indiriminde rakam belli oldu! Bu gece değişiyor (7 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Akaryakıta indirim geleceği ve indirimin 1,5 TL civarında olacağı sektör temsilcileri tarafından daha önce açıklanmıştı. Ancak rakam bugün belli oldu. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatlarında son durum…

SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim bekleniyor.

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7 MAYIS 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL

BENZİN

BENZİN VE MAZOTTA TEK FİYAT DÖNEMİ

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını, kararın 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını Resmi Gazete’den duyurmuştu.

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Akaryakıt
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