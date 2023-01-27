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BENZİN ve MOTORİNE çifte İNDİRİM! Okkalı ZAM sonrası araç sahiplerine müjde: İşte 27 Ocak 2023 Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları...

27.01.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken araç sahiplerini sevindiren indirim gerçekleşti. Benzinin fiyatı geçtiğimiz gün gelen 1,25 TL zamla 21,66 TL’ye dayanmıştı. Motorin fiyatı da dün 83 kuruşluk zammın ardından 23,97 TL’ye yükselmişti. Peki, benzin ne kadar, indirim sonrası motorin kaç TL? İşte, indirim sonrası 27 Ocak 2023 motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN ve MOTORİNE çifte İNDİRİM! Okkalı ZAM sonrası araç sahiplerine müjde: İşte 27 Ocak 2023 Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi. Benzin fiyatına çarşamba, motorine ise perşembe günü gelen zam sonrası bugün yaşanan gelişme araç sahiplerini sevindirdi. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile yurt içinde güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere çok sayıda kişi internette benzin ne kadar, indirim sonrası motorin kaç TL? sorularını araştırıyor.İşte 27 Ocak 2023 motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM

Benzin ve motorin fiyatına 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; 60 kuruş indirim geldi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 OCAK 2023 CUMA)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21.1 TL'ye satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise 23.42 TL oldu.

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21.91 TL
Motorin: 24.25 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21.86 TL
Motorin: 24.31 TL

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