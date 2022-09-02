BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! 2 Eylül 2022 Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İndirim sonrası güncel fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatı son dakika haberinin ardından 2 Eylül 2022 Cuma gününün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Yapılan fiyat güncellenmesi bugün itibariyle geçerli oldu. Peki, 2 Eylül 2022 Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte indirim sonrası güncel fiyatlar...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM

2 Eylül Cuma gece yarısı motorine ortalama 2 TL, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarında indirim geldi.

LPG'de ise indirim için hafta başı işaret ediliyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2 EYLÜL 2022 CUMA

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye geriledi.

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye geriledi. Avrupa'da enerji kriziyle birlikte dizele talebin artması motorin fiyatlarını yükseltti.

