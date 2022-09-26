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Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

26.09.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Bu gelişme sonrası benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluşmuştu. Hafta içinde benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim yapılacağı öğrenildi. İndirimin 1 lira 50 kuruş olacağı iddia edildi. Peki 26 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek, ne zaman? İşte yanıtı.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Son dakika… Petrol fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 5 düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Brent petrol 90, ham petrol ise 80 doların altına geriledi. Pandemi sonrası ise en sert satış dönemi yaşanırken, petroldeki dalgalanma ile hareket eden akaryakıt fiyatları için indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

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DOLAR ZİRVE YAPTI PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Küresel piyasaların resesyon olasılığını güçlü görmesi ve merkez bankalarının faiz artışına hız vermeleri petroldeki baskıyı artırdı. Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi fiyatları baskıladı.

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GERİLEME DEVAM EDİYOR

Bu gelişmelerle dolar varlıklarda son 20 yılın zirvesi bir kez daha yenilendi. Faizler 15 yıllın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısıyla petrol üzerindeki satış da arttı. Petrol fiyatlarındaki gerileme haftanın ilk gününde de devam etti. Ham petrol 78,26 dolardan işlem görürken, brent petrol ise 84,50 dolardan değerleniyor.

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Petroldeki düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 TL indirimin geleceğini öngörüyor.

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.

AKARYAKIT


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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