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Benzin ve motorine indirim geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde 7 kuruşluk ikinci indirim bekleniyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde 7 kuruşluk ikinci indirim bekleniyor.

Gece yarısı benzin 19 kuruş indirim yapılmıştı.

EPGİS'in indirimleri akşam saatlerinde duyurması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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