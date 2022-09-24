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Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları!

24.09.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları merak ediliyor. Son gelişmeler sonrası ABD ham petrolü Ocak ayından bu yana ilk defa 90 doların altına geriledi. Peki benzin ve motorine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte güncel benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatlarında son durum merak ediliyor. Brent petrol ve dolar kurunda gözlemlenen hareketlilik sonrası akaryakıtta fiyatlar sorgulanmaya başlandı. Motorin fiyatlarına 20 Eylül itibarıyla 14 TL indirim uygulanmıştı. Petrol fiyatları 25 Ocak gününden beri ilk kez 86 dolar seviyelerinde işlem görmüş oldu. Peki benzin ve motorine indirim mi geliyor?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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