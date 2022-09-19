Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatında yaşanan gerileme ve dolar kurundaki meydana gelen dalgalanma gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Buna göre bu gerileme motorine indirim olarak yansıyacak. Ayrıca sektör kaynaklarından akaryakıt indirimini açıklaması geldi. Peki benzin ve motorine indirim gelecek mi?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi meydana geldi. Sektör temsilcileri tarafından söz konusu akaryakıt indiriminin Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Motorine yapılacak indirimin 1 lira 76 kuruş gibi bir rakam olması bekleniyor. Motorin fiyatlarına eğer 1 lira 76 kuruş indirim uygulanırsa fiyatlar İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olmuş olacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.86 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

