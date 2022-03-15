Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Bu gece geçerli olacak! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Petrolde yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta son durum araştırılıyor. Petrol fiyatları Rusya Ukrayna svaşı ile yükselişe geçmişti. Yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için indirim uygulandı. Peki benzin ve motorine indirim mi geliyor?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Önceki gün akaryakıt firmalarının internet sitesinde paylaştığı fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldığı görüldü. EPGİS indirim kararını bu defa kamuoyuna duyurmadı. Yapılan indirim akaryakıt firmalarının internet sitelerinde bulunan pompa satış fiyatlarına yansırken, 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim beklendiği de öğrenildi.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımlarının sonrasında petrol tarafında arz endişelerinin artmasıyla, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Fakat Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı son 13,5 yılın zirvesinden %20'in üzerinde değer kaybına uğradı ve düşüş yaşadı. Petrol son olarak 105 doların altına dek düştü.

MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM DEVAM EDECEK Mİ?

Brent petrol varil fiyatı haftanın ikinci işlem gününde 133 dolar zirve seviyesi dikkate alındığında %25 kayıpla 100 dolara kadar düşüş yaşamıştı. Sektör temsilcilerinden alınmış olan yeni bilgilere göre, brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel motorin fiyatları için yapılan 2,38 TL'lik indirim sonrası benzin fiyatı için de benzer indirimlerin gelebileceği ifade edildi.

