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Benzin ve motorine yeni zam mı geldi? EPGİS yeni zammı duyurdu! 8 Mart akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

08.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPGİS tarafından benzin ve motorine zam geldiği açıklandı. 8 Mart yani bu gece gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine yapılan zammın miktarı da belli oldu. Peki benzin ve motorine yeni zam mı geldi? 8 Mart akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte benzin fiyatlarında son durum!

Benzin ve motorine yeni zam mı geldi? EPGİS yeni zammı duyurdu! 8 Mart akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

EPGİS benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında yapılan son artışla beraber mazot yani motorine 57 kuruş benzine 1 lira 44 kuruş zam gelmişti. Peki son zam sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

EPGİS tarafından benzin ve motorin için yapılan yeni zam duyuruldu. Artışla beraber bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,07, motorine 1,59 lira zam uygulanmış oldu.

MOTORİNDEKİ ARTIŞ BENZİNDEN FAZLA

Önceki günlerde uygulanan zamlar sonrası motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya yükselmişti. Ankara'da da 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olmuştu. Artış sonrası fiyatlar İzmir'de ise 19,86 liradan 21,30 liraya çıkmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla beraber motorinin litre fiyatı benzini geride bırakmıştı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden fazla oranda artış gelmiş durumda.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,17 liradan liraya 10,78 yükseldi. İstanbul'da 10,07 liradan 10,68 liraya, İzmir'de 10,01 liradan 10,62 liraya artış yaşanmış oldu.

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