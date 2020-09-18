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Benzin ve motorine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam geldi

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,88 liraya, İzmir'de 6,67 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,04 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,74 liradan 5,99 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 6,07 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 gün önce 11 kuruş indirim gelmişti bu zammın habercisiydi zaten
Allah bir Can vermiş Alamıyor .
şimdi sorsam bu zam niye diye bana dolar yükseldi derler ozaman ben soruyorum hani bizim dolarla işimiz yokdu
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