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Benzin ve motorine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorine ise 16 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam geldi


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