Benzin ve motorine zam mı geldi? 24 Ağustos motorin ve benzine zam geldi mi? İşte akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası akaryakıt zammı veya indirim olup olmadığı sorgulanıyor. Son olarak motorine 77 kuruş zam uygulanmıştı. Benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

24 AĞUSTOS BENZİNE VE MOTORİN FİYATINA ZAM GELDİ Mİ?

Son olarak 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 77 kuruş zam uygulanmış ve benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı beklenmekte.

24 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATLARI!

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 24 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,15 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Ankara'da benzin litre fiyatı 21,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL



