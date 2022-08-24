FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorine zam mı geldi? 24 Ağustos motorin ve benzine zam geldi mi? İşte akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorine zam mı geldi? 24 Ağustos motorin ve benzine zam geldi mi? İşte akaryakıt fiyatları!

24.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolde meydana gelen hareketliliğin ardından akaryakıt ve benzin fiyatları sorgulanmaya başlandı. Son olarak motorine 77 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim uygulanmıştı. Peki benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 24 Ağustos motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorine zam mı geldi? 24 Ağustos motorin ve benzine zam geldi mi? İşte akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası akaryakıt zammı veya indirim olup olmadığı sorgulanıyor. Son olarak motorine 77 kuruş zam uygulanmıştı. Benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

24 AĞUSTOS BENZİNE VE MOTORİN FİYATINA ZAM GELDİ Mİ?

Son olarak 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 77 kuruş zam uygulanmış ve benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı beklenmekte.

24 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATLARI!

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 24 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,15 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylık 1 bin 500 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...Aylık 1 bin 500 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...
Herkes indirim beklerken zam geliyorHerkes indirim beklerken zam geliyor
Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Benzin fiyatları akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor!

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.