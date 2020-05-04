FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorine zam!

Benzin ve motorine zam!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Benzin ve motorine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.

İSTANBUL'DA BENZİN 5,26 LİRAYA YÜKSELECEK

Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyorDünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor
2300 TL'ye varan maaş desteği...2300 TL'ye varan maaş desteği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin, motorin, zam,

En Çok Okunan Haberler

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Akaryakıta zam yolda!

Akaryakıta zam yolda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor

Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor

Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor

Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor

Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni sefere başladı

Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni sefere başladı

Akaryakıta zam yolda

Akaryakıta zam yolda!

Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.