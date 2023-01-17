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Benzin zammı fiyatlara yansıdı! Araç sahipleri dikkat! Litre fiyatı yeniden o rakamın üzerinde (17 Ocak 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları listesi)

17.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel petrol fiyatlarının yükselmesiyle yurt içinde akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sahibi benzin fiyato ve (mazot) motorin fiyatları için indirim ve zam haberlerini araştırırken bugün tabelalar bir kez daha değişti. Akaryakıt pompa fiyatlarına zam geldi. Peki 17 Ocak 2023 Salı motorin, mazot, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte haberin detayları...

Benzin zammı fiyatlara yansıdı! Araç sahipleri dikkat! Litre fiyatı yeniden o rakamın üzerinde (17 Ocak 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları listesi)

Brent petrolde yaşanan hareketlilik ile benzin ve mazot fiyatı araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Benzin litre fiyatı için zam yapıldığı öğrenildi. İşte 17 Ocak 2023 Salı güncel benzin fiyatları listesi ve son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ

Yılın ilk haftasında gerileyen petrol fiyatları benzine indirim getirmişti. Ancak geçen hafta petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçerek kayıpların silinmesiyle benzine yılın ilk zammı yapılmıştı. Petroldeki son duruma bağlı olarak fiyatlar bu gece bir kez daha değişti ve benzin litre fiyatı 67 kuruş zamlandı. Motorinde ise yılın ilk iki haftasında henüz fiyat değişimi yaşanmadı.

BENZİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 OCAK 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 20.36 TL
Motorin: 22.11 TL

ANKARA
Benzin: 20.63 TL
Motorin: 22.31 TL

İZMİR
Benzin: 20.57 TL
Motorin: 22.42 TL

MOTORİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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