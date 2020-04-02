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Benzinde 14 kuruş indirim yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 14 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.


Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
neden sürekli benzine indirim geliyorda motorine gelmiyor?
indir bindir indir bindir tahtaravalli gibi bir tarfta akaryakıt bi tarafta devlet indiriyolar bindiriyorlar altta kalanın canı çıksın
Devlet; Belediyelerden Hazineye Aktarılan Katkı Payı Uygulamasından da vazgeçip ; 3 Milyar TL yi Belediyelerin kullanımına bıraktı. Hadi Ekrem Başkan da Suyu Altı Ay Bedava Versin İstanbullu'ya. Cebinden Para mı Çıkacak sanki. Ondan Hastaneler İnşaa etmesini Bekleyen yok.. Artis ! Şehir Hastanesine Giden Metro Hattını İptal etmişti. Şimdi Devlet Yapıyor. Oda Utanmadan Teşekkür ediyor...
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