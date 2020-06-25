FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzinde 22 kuruş indirim

Benzinde 22 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 22 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttıBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Kimlere konut kredisi veriliyor? Kimlere konut kredisi veriliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bu gece indirim geliyor

Bu gece indirim geliyor

Son gün 30 Haziran

Son gün 30 Haziran

Otomobil devi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Otomobil devi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Büyük bindirimleri unutmayın..
bunlar hikaye. inanmayın 2 bindirip 1 indiriyolar.. olan halka oluyor. 18 sene oldugu gibi.
Dün 24 kuruş zam geldi bugün 22 kuruş indirm sonuç: vatandaşa bindirim
çocuk oyuncağı gibi bir gün düşüyor bir gün yükseliyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası 'bekle-gör' dönemine geçti

Merkez Bankası 'bekle-gör' dönemine geçti

Artık kenara daha fazla para ayırabileceksiniz! İşte evde tasarruf yöntemleri...

Artık kenara daha fazla para ayırabileceksiniz! İşte evde tasarruf yöntemleri...

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

IMF: Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük

IMF: Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük

UKOME onayladı... İstanbul Şehir Hatları Vapurları 10:00-16:00 arasında 5 kuruş!

10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruşa indi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.