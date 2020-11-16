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Benzinde 32 kuruşluk indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 32 kuruşluk indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Benzin ile dizel aynı olsun yaw zaten benzinli araç fazla yiyor bide dizwldwn daha pahalı.
bugün ikinci indirim valla şaşırıyorum helal olsun inşallah çıkmaz
dolar duser zam gelir dolar cikar indirim. 2gun sonra bindirime gecerler
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